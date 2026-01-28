Ismar-Cnr interrogazioni al Ministro e in regione sui contratti non rinnovati

Dopo la mozione approvata in consiglio comunale a Venezia, i ricercatori dell’Ismar-Cnr si sono visti chiudere le porte dei loro contratti. Ora, sia in regione che al Senato, sono state presentate due interrogazioni per chiedere spiegazioni sulle motivazioni di questa decisione. I ricercatori temono di perdere il lavoro a causa di una brusca mancanza di fondi, e la situazione ha acceso un dibattito tra politici e cittadini.

Nell'istituto veneziano 30 posti a rischio con la fine dei progetti Pnrr. Martella e Sambo (Pd) chiedono un intervento istituzionale: «A rischio dati e ricerche sulla Laguna, non solo i lavoratori precari» A Venezia lavorano infatti circa un centinaio tra i 4 mila i lavoratori con contratti non stabili impiegati dal Cnr. Una parte significativa di questi possiede i requisiti, previsti da una legge del 2017, per l'accesso ai percorsi di stabilizzazione. Ma a causa del definanziamento della ricerca e dell'università, non ci sono soldi per queste stabilizzazioni. Ora una trentina rischia di lasciare per sempre l'Ismar e Venezia.

