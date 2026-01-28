Intestino pigro questo è il motivo per cui la bilancia ti prende in giro

L’intestino pigro può essere il motivo per cui la bilancia si comporta da nemico. Molti che cercano di perdere peso si rendono conto che, nonostante gli sforzi, il peso non scende come vorrebbero. La causa potrebbe essere proprio la poca regolarità intestinale, che fa salire di peso o crea sensazioni di gonfiore. È un problema comune, spesso sottovalutato, ma che può influenzare molto le abitudini di chi cerca di mantenere sotto controllo la linea.

Proprio lei, per gli amici “cacca”, per i bimbi “pupu” e in gergo tecnico feci, può rappresentare per molte persone che monitorano il proprio peso settimana dopo settimana o mese dopo mese un elemento ingannatore. Considerate che il nostro intestino è lungo circa 7 metri e ha la capacità di trattenere anche circa 5 kg di feci al suo interno se la motilità intestinale si arresta per qualche tempo. Ovviamente si arriva a questi valori quando ci sono importanti problematiche alla base, mentre parliamo di stitichezza quando le evacuazioni risultano meno di tre volte a settimana. Tutto ciò è accompagnato da gonfiore, crampi, dolore durante l’evacuazione e da un’altra serie di sintomi poco piacevoli che chi ne soffre sa bene cosa significhi sopportare. 🔗 Leggi su Dilei.it

L’intestino pigro può favorire problemi come le emorroidi, spesso causate da una dieta sbilanciata, scarsa assunzione di acqua e uno stile di vita sedentario.

