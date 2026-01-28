Intervista a Tommaso Cerno | Stefano ti ho aspettato per vent’anni

Tommaso Cerno rivela i dettagli della sua vita privata in un’intervista esclusiva. Il giornalista ricorda con sincerità il lungo corteggiamento a Stefano, il suo marito, e parla di come si sono incontrati e amati nel corso di vent’anni. Cerno apre il cuore, raccontando i momenti più importanti della loro storia d’amore e i sacrifici fatti per stare insieme.

Tommaso Cerno, 50 anni, giornalista e da poco direttore de Il Giornale (oltre ad essere da settembre co-conduttore di Domenica In), ama le sue radici e le sue origini friulane. Lì ha trovato l'amore con Stefano Balloch, suo marito dal 2022, con cui è insieme da 12 anni. Ha dovuto però attenderne 20, prima che lui si decidesse a incontrarlo e conoscerlo.

