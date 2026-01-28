Intervento d’urgenza di HkStyle in un CED allagato | una storia di professionalità sangue freddo e resilienza

Questa mattina, un intervento d’urgenza ha coinvolto HkStyle in un centro elaborazione dati (CED) allagato. Quando sono arrivati sul posto, hanno trovato il locale sommerso dall’acqua e un team sotto pressione. In pochi minuti, hanno messo in atto le procedure di emergenza, salvando il salvabile e limitando i danni. Il loro sangue freddo e la prontezza di risposta hanno fatto la differenza in una situazione critica.

Quando la chiamata è arrivata in sede HkStyle, non c’è stato neanche il tempo di fare molte domande. Dall’altra parte del telefono, il responsabile IT del cliente ripeteva solo una frase, con la voce tesa: “Il CED è allagato. stiamo perdendo tutto.” Non è una frase che si sente spesso, ma quando capita, ogni minuto conta. Il team HkStyle lo sa bene: in certe situazioni non si può programmare, si può solo partire. Ed è esattamente quello che è successo. L’arrivo sul posto: il silenzio pesante delle macchine spente. Quando i tecnici HkStyle sono arrivati, il quadro era chiaro: una sala CED immersa in pochi centimetri d’acqua, luci spente, server in shutdown forzato, cavi umidi, alimentazioni a rischio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su HkStyle ced Trasfusione di sangue per una donna Testimone di Geova ricoverata d'urgenza: chirurgo rischia la denuncia Giorgia Soleri: Accettazione di Sé e Vulvodinia, Una Storia di Forza e Resilienza La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su HkStyle ced Argomenti discussi: Benevento, lavori finiti all'ospedale Rummo per la sala operatoria d'urgenza; GOM, rimosso cacciavite dal bronco con intervento d’urgenza: salvata una giovane donna; Anomalia all’impianto antincendio: locale riapre solo dopo un intervento d’urgenza; Asso, fiamme in un appartamento di via Crippa intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco. Servizi di salute mentale in bilico a Cava, la Fials: Serve intervento urgenteLa possibile chiusura della struttura intermedia residenziale Villa Agnetti e del centro diurno del Dipartimento di Salute mentale dell’Asl Salerno apre uno scenario che rischia di avere pesanti ric ... salernotoday.it Cuore riparato con un taglio di 4 cm: primo intervento pediatrico al Bambino GesùOperazione sulla valvola mitrale in una diciassettenne con tecnica mininvasiva video-assistita. Dimessa in una settimana ... repubblica.it **SANTAGATASULSANTERNO** - 2026-01-26 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DISPOSTA AI SENSI DELL ART.140 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BACCARINI A SEGUITO DELLE NEVICATE DEL 06/01/2026 - ALLERT - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.