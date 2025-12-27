Trasfusione di sangue per una donna Testimone di Geova ricoverata d' urgenza | chirurgo rischia la denuncia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Policlinico Umberto I il medico ha consultato prima il pm di turno e, consapevole delle possibili conseguenze, ha scelto di effettuare l'emotrasfusione durante l'intervento. L'operazione è andata a buon fine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

