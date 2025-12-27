Trasfusione di sangue per una donna Testimone di Geova ricoverata d' urgenza | chirurgo rischia la denuncia
Al Policlinico Umberto I il medico ha consultato prima il pm di turno e, consapevole delle possibili conseguenze, ha scelto di effettuare l'emotrasfusione durante l'intervento. L'operazione è andata a buon fine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Testimone di Geova ricoverata denuncia i medici per una trasfusione, il Tribunale di Napoli li assolve
