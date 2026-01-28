Intercettazioni la balla dei costi per giustificare la stretta | i bilanci dello Stato smentiscono il governo

Il governo ha alzato la voce contro le intercettazioni, parlando di costi troppo alti per giustificare restrizioni. Ma i numeri dello Stato smentiscono questa tesi. I bilanci pubblici mostrano che le spese per le intercettazioni sono contenute e non giustificano le misure draconiane annunciate. La polemica resta aperta, mentre i dati evidenziano una realtà diversa da quella dipinta dal ministro Nordio.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scelto una parola precisa per reggere l’intera offensiva contro le intercettazioni: “costo”. Il 20 luglio 2023, intervenendo al Senato, ha parlato di una spesa “irrazionale”, sostenendo che lo Stato spende milioni di euro per intercettazioni inutili. Nei mesi successivi poi il lessico delle destre si è fatto più esplicito: captazioni definite “porcherie”, utilizzo “eccessivo e sproporzionato”, rischio di trasformare l’Italia in una “Repubblica del grande orecchio”. La tesi è sempre la stessa: le intercettazioni sarebbero un buco di bilancio. È falso. I bilanci delle procure e il ritorno dell’investimento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nordio si prepara a una nuova fase di riforme, focalizzandosi su restrizioni alle intercettazioni e sulla tutela di un sistema giudiziario più efficiente.

