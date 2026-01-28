Inter la telenovela Mlacic è finita | le ultime | CM

La lunga vicenda di Mlacic all’Inter si è conclusa. Dopo settimane di trattative, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con l’Hajduk per 5 milioni di euro. Ora il club di Milano si prepara a chiudere questa operazione e a voltare pagina.

Qualche settimana fa i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con l’Hajduk sui 5 milioni Il mercato di gennaio dell’ Inter è stato contrassegnato dai croati. Per l’ Under 23 è stato acquistato Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria e sempre in prospettiva futura – aspettando novità dal fronte Perisic – l’obiettivo era mettere le mani su Branimir Mlacic dell’ Hajduk Spalato. Inter, gli ultimi aggiornamenti sull’affare Mlacic – Calciomercato.it Quella con protagonista il difensore classe 2007 è stata una vera e propria telenovela. Una telenovela su cui, a meno di nuove sorprese che nel mercato sono sempre dietro l’angolo, è calato il sipario in queste ultime ore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

