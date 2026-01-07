L’Inter insiste per Mlacic | l’ostacolo non è solo la concorrenza | CMIT

L’Inter mantiene l’interesse per il giovane difensore Branimir Mlacic dell’Hajduk Spalato. Nonostante l’attenzione della concorrenza, il club nerazzurro cerca di consolidare la trattativa, anche se l’affare presenta diverse complessità. Mlacic, classe 2007, rappresenta un investimento importante per il futuro, ma le trattative tra le parti sono ancora in corso e richiedono attenzione e pazienza.

Il club nerazzurro non molla la presa sul classe 2007 dell'Hajduk, ma l'affare è tutt'altro che scontato L' Inter continua a spingere per Branimir Mlacic, promettente difensore dell' Hajduk Spalato. Da diverse settimane è stata messa sul tavolo un'offerta importante, parliamo di circa 5 milioni di euro per il cartellino del classe 2007 paragonato anche a Bastoni (soltanto che lui è un destro di piede) per le sue qualità in fase di impostazione. L'Inter insiste per Mlacic: l'ostacolo non è solo la concorrenza – Calciomercato.it Mlacic ha collezionato diciotto presenze nella stagione in corso ed è corteggiato da tanti altri club europei.

