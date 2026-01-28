Intelligenza artificiale quo vadis? | la cinque giorni della Sissa

La Sissa di Trieste apre una cinque giorni dedicata all’intelligenza artificiale. L’evento mette sotto i riflettori le sfide e le opportunità di questa tecnologia, coinvolgendo esperti da tutto il mondo. Durante l’iniziativa si discuterà di come l’AI sta cambiando le nostre vite e cosa ci aspetta nel futuro, con incontri, conferenze e approfondimenti. La città si anima con un appuntamento che punta a capire meglio un tema centrale del nostro tempo.

Con un'iniziativa inedita e di vasta portata, focalizzata su un tema centrale del nostro tempo – l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulle nostre vite oggi, e negli anni futuri – la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, si proietta oltre i confini di Trieste attraverso l'evento "IA, Quo vadis?". "AI: Una nuova categoria sociale" titola la sua lezione, in programma lunedì 2 febbraio alle 9.45 nel Centro Universitario di Bertinoro, focalizzata sulla rapida diffusione dell'intelligenza artificiale generativa, con rilevanti evoluzioni nelle nostre vite personali: un divario digitale crescente, un cambiamento nel livello di fiducia che riponiamo nelle informazioni che riceviamo e l'emergere di una categoria sociale di macchine che si comportano esattamente come noi, ma che non sono noi.

