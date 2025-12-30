Sicurezza e prevenzione a Fontanelle installato un nuovo defibrillatore

A Fontanelle è stato installato un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno, donato da Confagricoltura Agrigento, Confagricoltura Donna Sicilia e Anpa Pensionati Confagricoltura Onlus “L’età della saggezza”. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza e la prevenzione nel quartiere, offrendo un presidio fondamentale per interventi di emergenza in situazioni di rischio cardiovascolare.

Un nuovo presidio di sicurezza è stato installato nel quartiere di Fontanelle: un defibrillatore semiautomatico esterno donato da Confagricoltura Agrigento, Confagricoltura Donna Sicilia e Anpa Pensionati Confagricoltura Onlus “L’età della saggezza”.Il dispositivo, collocato in via Celsa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

