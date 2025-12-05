Le Iene Inside | anticipazioni e servizi di oggi 5 dicembre 2025

Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 5 dicembre. Questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 5 dicembre. Anticipazioni. Un viaggio in tre puntate (stasera la seconda) in cui verrà raccontato tutto quello che non funziona nel nostro sistema sanitario, ma anche le ultime scoperte scientifiche, le terapie d’avanguardia e le prospettive per imparare a prenderci cura di noi con sempre maggiore consapevolezza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 5 dicembre 2025

