Inserimento nelle GPS 2026 possibile anche per i docenti di ruolo Pillole di Question Time

Nel corso del Question Time trasmesso su OrizzonteScuola TV, il 26 gennaio 2026, è stato chiarito che anche i docenti di ruolo potranno inserirsi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Sonia Cannas, docente esperta, ha spiegato passo passo come devono dichiarare i titoli e i servizi. La novità riguarda quindi anche chi ha già un contratto a tempo indeterminato e potrebbe così accedere a nuove opportunità di supplenze.

Nel corso della trasmissione è stato chiesto se un docente di ruolo possa presentare domanda di inserimento nelle GPS e come debba procedere nella compilazione. Sonia Cannas ha spiegato che il docente di ruolo che ha superato l’anno di prova può inserirsi nelle GPS, ma “esclusivamente per classi di concorso o tipologie di posto diverse da quella di titolarità”. Per quanto riguarda le modalità di dichiarazione, la docente ha precisato che, in caso di inserimento ex novo, è necessario indicare nuovamente tutti i titoli e i servizi posseduti. I servizi svolti nelle scuole statali risultano generalmente già presenti nel fascicolo del docente e possono quindi essere recuperati con maggiore facilità, mentre i titoli culturali devono essere normalmente inseriti manualmente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su GPS 2026

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità per i docenti di ruolo di aggiornare la graduatoria GPS 202628.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su GPS 2026

Argomenti discussi: GPS 2026-28: entro quale data è necessario avere l'abilitazione? Le riserve incideranno sulle supplenze? RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie GPS 2026: Quando esce l'ordinanza? Le date dell'aggiornamento; GPS 2026-2028, adesso si aggiornano i titoli e si può cambiare provincia. Mentre la scelta delle 150 preferenze sarà effettuata nel mese di luglio con importanti novità.; GPS 2026: ci si può inserire con riserva per abilitazione in corso, ma nessun punteggio su sostegno. Pillole di Question Time.

