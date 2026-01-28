Inseguimento tra le case dopo i furti due ladri bloccati dalla Volante

Due ladri sono stati fermati questa notte dopo un inseguimento tra le case. I rumori metallici, provenienti da un quartiere residenziale, hanno svegliato i vicini e fatto scattare l’allarme. La polizia è intervenuta rapidamente e, dopo una breve corsa tra le vie del quartiere, ha bloccato i due uomini. Ora sono in questura, mentre i residenti si chiedono se i furti continueranno.

Tentativo di furto ai Mulini Nuovi, dove la Polizia ha fermato un 58enne e un 25enne dopo un furto consumato su un furgone e uno interrotto dall'arrivo delle pattuglie stesse I rumori metallici nel cuore della notte hanno insospettito i residenti, facendo scattare l'allarme che ha portato a due arresti movimentati. La Polizia di Stato di Modena ha fermato due cittadini italiani, di 25 e 58 anni, residenti fuori provincia e già noti alle forze dell'ordine, accusati di tentato furto aggravato in concorso. Tutto è accaduto intorno all'una di ieri notte in strada Del Naviglio, in zona Mulini Nuovi alla periferia nord della città.🔗 Leggi su Modenatoday.it

