Firenze grosso incendio di auto vicino a distributore | paura e tre mezzi distrutti

Firenze, 5 novembre 2025 – Paura nel quartiere di Novoli, sul viale Guidoni: c’è stato un incendio che ha distrutto tre auto parcheggiate danneggiandone altre due. Non ci sono feriti ma la paura è stata tanta. Anche perché il rogo si è sviluppato nei pressi di un benzinaio. L’intervento dei vigili del fuoco di Firenze, tempestivo, ha scongiurato ogni ulteriore danno. Non si registrano feriti. Accade tutto dopo cena. Erano circa le 21.30 quando si è scatenato il rogo. In diversi, dai palazzi intorno, hanno visto il bagliore e un’alta colonna di fumo nero. Immediate le chiamate ai numeri di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

