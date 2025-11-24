Da 1 fino a 3 euro a notte per alloggiare a Castel Volturno | ecco la tassa di soggiorno del litorale

La giunta comunale di Castel Volturno ha approvato ufficialmente le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2026, istituita a partire dal 1° gennaio 2025 con la delibera consiliare numero 182024, si applica a tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive presenti sul territorio. Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Da 1 fino a 3 euro a notte per alloggiare a Castel Volturno: ecco la tassa di soggiorno del litorale

Leggi anche questi approfondimenti

La Toscana sceglie di pagare fino a 13mila euro al mese - facebook.com Vai su Facebook

Bbva, conto remunerato al 3% e cashback fino a 50 euro sulle spese: le iniziative per i nuovi clienti - Con l’avvicinarsi di Black Friday e feste di Natale, Bbva propone due iniziative a favore dei propri clienti: il «gran cashback», che restituisce fino a 50 euro sugli acquisti, e il conto con liquidit ... Segnala msn.com

Inps, fino a 3.000 euro esonero contributi mamme lavoratrici - L'Inps riassume e precisa la portata applicativa, sotto il profilo temporale, del cosiddetto "Bonus mamme" previsto dalla legge di bilancio 2024, alla luce della nuova e diversa misura introdotta ... Da ansa.it

Bonus nido 2025: al via le domande per ricevere fino a 3.600 euro, ma il sito dell’INPS non funziona - Il servizio online per la presentazione delle domande per il Bonus Asilo Nido 2025 è ufficialmente attivo. Secondo fanpage.it