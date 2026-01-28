In viale Regione oltre 1200 incidenti in meno di 4 anni | interrogazione di M5S in consiglio comunale

Oltre 1200 incidenti si sono verificati in viale Regione Siciliana tra gennaio 2021 e settembre 2024. La notizia arriva dalla capogruppo M5S in consiglio comunale, Concetta Amella, che ha annunciato un’interrogazione per chiedere maggiore attenzione sulla sicurezza di quella strada. La paura cresce tra i cittadini, che chiedono interventi immediati per ridurre il numero di incidenti e mettere in sicurezza chi percorre ogni giorno quella tratta.

L'allarme di Concetta Amella che cita i dati di un report della polizia municipale riferito al periodo tra gennaio 2021 e settembre 2024. "Subito interventi per la sicurezza" Oltre 1200 incidenti in viale Regione Siciliana tra gennaio 2021 e settembre 2024. L'allarme arriva da Concetta Amella, capogruppo M5s in consiglio comunale che ha anche annunciato un'interrogazione sulla sicurezza sulla Circonvallazione "di fatto assimilabile a un raccordo autostradale che attraversa la città". La consigliera fa riferimento ai dati contenuti nel report della polizia municipale che "delineano un quadro estremamente preoccupante in merito al livello di sicurezza stradale della principale arteria cittadina".🔗 Leggi su Palermotoday.it

