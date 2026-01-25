Evade dai domiciliari per andare in officina | arrestato di nuovo

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lasciato la sua abitazione per recarsi in officina. La violazione delle restrizioni imposte ha portato alla sua cattura, evidenziando l’importanza del rispetto delle misure di sorveglianza. Questo episodio sottolinea come il rispetto delle prescrizioni sia fondamentale per garantire la corretta applicazione delle misure restrittive e la sicurezza pubblica.

Non avrebbe mai dovuto allontanarsi dalla propria abitazione, dove stava scontando una condanna agli arresti domiciliari. Una misura restrittiva che un uomo di 31 anni, italiano e residente a Gavardo, ha però violato nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.

