In Francia i lepenisti sono sempre più freddi con Trump Il cortocircuito sovranista
In Francia, i lepenisti mostrano sempre più distanza da Donald Trump. Dopo aver condiviso posizioni sovraniste, ora molti di loro si tengono a distanza, lasciando intendere che le alleanze internazionali si stanno sfaldando. La linea dura contro l’immigrazione e la sovranità nazionale resta, ma il sostegno all’ex presidente americano sembra indebolirsi tra i militanti del Rassemblement National.
Il dossier Le Pen. I sovranisti di Francia si spostano sempre più su Bardella Parigi. C’è stato un tempo non troppo lontano in cui Marine Le Pen e Jordan Bardella, i due leader del Rassemblement national (Rn) francese, avevano gli occhi luccicanti quando in un palcoscenico, in un talk-show o in una cena mondana si parlava di Donald Trump. La madrina del sovranismo francese fu tra le prime a congratularsi con il tycoon quando nel 2016 vinse le presidenziali contro Hillary Clinton, e nel gennaio del 2017 si palesò addirittura ai piedi della Trump Tower a New York per cavalcare l’onda populista che attraversava gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Sui migranti l’Ue è sempre più sovranista, ma non significa che i centri in Albania funzioneranno
L'Unione Europea adotta un approccio sempre più sovranista nei confronti dei migranti, influenzando le politiche e le decisioni a livello comunitario.
Obama accusa Trump: “Molti nostri valori fondamentali sono sempre più sotto attacco”
L’ex presidente Barack Obama ha espresso preoccupazione per l’aumento di attacchi ai valori fondamentali degli Stati Uniti, commentando la tragica morte di Alex Pretti a Minneapolis.
I lepenisti possono conquistare il governo non la presidenzaSe c'è una cosa che non capirò mai è lo spirito antifrancese di molti nostri compatrioti. Non esiste un Paese al mondo a cui siamo più legati, dobbiamo alla Francia la nostra unità nazionale, anche se ...
