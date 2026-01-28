In Francia, i lepenisti mostrano sempre più distanza da Donald Trump. Dopo aver condiviso posizioni sovraniste, ora molti di loro si tengono a distanza, lasciando intendere che le alleanze internazionali si stanno sfaldando. La linea dura contro l’immigrazione e la sovranità nazionale resta, ma il sostegno all’ex presidente americano sembra indebolirsi tra i militanti del Rassemblement National.

Il dossier Le Pen. I sovranisti di Francia si spostano sempre più su Bardella Parigi. C’è stato un tempo non troppo lontano in cui Marine Le Pen e Jordan Bardella, i due leader del Rassemblement national (Rn) francese, avevano gli occhi luccicanti quando in un palcoscenico, in un talk-show o in una cena mondana si parlava di Donald Trump. La madrina del sovranismo francese fu tra le prime a congratularsi con il tycoon quando nel 2016 vinse le presidenziali contro Hillary Clinton, e nel gennaio del 2017 si palesò addirittura ai piedi della Trump Tower a New York per cavalcare l’onda populista che attraversava gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Francia i lepenisti sono sempre più freddi con Trump. Il cortocircuito sovranista

Approfondimenti su LePen Trump

L'Unione Europea adotta un approccio sempre più sovranista nei confronti dei migranti, influenzando le politiche e le decisioni a livello comunitario.

L’ex presidente Barack Obama ha espresso preoccupazione per l’aumento di attacchi ai valori fondamentali degli Stati Uniti, commentando la tragica morte di Alex Pretti a Minneapolis.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su LePen Trump

I lepenisti possono conquistare il governo non la presidenzaSe c’è una cosa che non capirò mai è lo spirito antifrancese di molti nostri compatrioti. Non esiste un Paese al mondo a cui siamo più legati, dobbiamo alla Francia la nostra unità nazionale, anche se ... corriere.it