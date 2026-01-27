Docenti di sinistra? A Pordenone un questionario online per segnalarli | l’iniziativa di Azione Studentesca è un caso

In un contesto scolastico di Pordenone, Azione Studentesca ha avviato un questionario online per segnalare docenti di sinistra. L’iniziativa solleva interrogativi sulla libertà di espressione e il clima nelle scuole, riflettendo un fenomeno di trasformazione culturale e politica. Questo strumento mira a raccogliere opinioni e segnalazioni nel rispetto delle normative vigenti e del diritto di opinione.

Appunti di una lenta trasformazione che scivola aiutata dalla sindrome della rana bollita. Gennaio 2026, Pordenone. Davanti agli ingressi di alcuni istituti scolastici compaiono manifesti firmati Azione Studentesca. Invitano gli studenti a segnalare i docenti "di sinistra". Un QR code rimanda a un questionario online. Le domande indagano per sapere se durante le lezioni venga fatta "propaganda" e sollecitano esempi concreti. L'obiettivo dichiarato è la costruzione di un report nazionale. Il metodo è la delazione anonima. Il bersaglio, anche qui, è la libertà di insegnamento. Azione Studentesca, organizzazione giovanile legata a Fratelli d'Italia, rivendica l'operazione.

