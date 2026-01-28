Il Tar conferma l’esclusione de La Fenice dal servizio mensa di Campi Salentina

Il Tar di Lecce ha deciso: La Fenice non potrà più fornire il servizio mensa nelle scuole di Campi Salentina. La sentenza conferma l’esclusione dell’associazione dalla gara d’appalto, chiudendo di fatto ogni possibilità di ripensamento. La decisione arriva dopo mesi di polemiche e discussioni tra le parti coinvolte.

Respinto il ricorso presentato dalla società di Galatone. Decisivi, per i giudici amministrativi, l’omessa comunicazione delle indagini sulla vicenda dell’olio e il venir meno del principio di fiducia CAMPI SALENTINA – La Seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha messo un punto fermo sulla controversia legata all’affidamento del servizio di refezione scolastica a Campi Salentina. Con la sentenza dello scorso 12 gennaio, i giudici (presidente Ettore Manca, estensore Paolo Fusaro) hanno respinto il ricorso della società La Fenice di Galatone, confermando come l’amministrazione comunale abbia agito correttamente annullando l’aggiudicazione in autotutela.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il Tar della Campania ha respinto il ricorso della società New Food, confermando l'aggiudicazione del servizio di mensa scolastica per gli anni 20242025 e 20252026.

