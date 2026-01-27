Patto Abitare il Futuro | tra i firmatari anche il Museo del Suolo di Pertosa
Il Patto “Abitare il futuro” coinvolge il Museo del Suolo di Pertosa, tra i primi firmatari. Si tratta di un documento che promuove iniziative politiche e culturali per lo sviluppo sostenibile delle aree interne. Presentato a San Mauro Cilento in occasione del cinquantesimo anniversario della Cooperativa Nuovo Cilento, mira a sostenere progetti concreti per il domani di queste zone.
Al centro del documento vi è il riconoscimento del suolo come bene comune, infrastruttura ecologica primaria e fondamento del benessere umano C’è anche il Museo del Suolo di Pertosa tra i primi firmatari del Patto “Abitare il futuro – oltre la retorica delle aree interne”, il documento politico-culturale e operativo presentato a San Mauro Cilento in occasione del cinquantesimo anniversario della Cooperativa Nuovo Cilento. Il Patto è stato elaborato dal 21 al 23 gennaio 2026 nel corso di un ampio confronto che ha coinvolto agricoltori, ricercatori, cooperatori, amministratori pubblici, organizzazioni della società civile e osservatori internazionali, con l’obiettivo di ridefinire il ruolo delle aree rurali, collinari e montane come infrastrutture vitali per le transizioni ecologica, sociale ed economica.🔗 Leggi su Salernotoday.it
A San Mauro Cilento è stato firmato il Patto “Abitare il futuro – oltre la retorica delle aree interne”, un documento che propone un nuovo modello di governance e sviluppo per i territori rurali, collinari e montani del Cilento.
