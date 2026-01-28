Il sultano visto dall’Occidente | Mehmed IV raccontato dal marchese Luca Paveri Fontana

Il sultano Mehmed IV viene descritto dall’Occidente come un uomo di statura media, con una carnagione olivastra e occhi che danno un’impressione di stupidità. La descrizione, fatta nel Seicento dal marchese Luca Paveri Fontana, dipinge un’immagine poco lusinghiera, con un naso grosso, labbra gonfie e spalle curve. La sua figura appare meno imponente di quanto si possa pensare, e le sue caratteristiche fisiche sono evidenziate come segni di una certa mediocrità.

"Statura mediocre, carnagione olivastra, occhi che lo fanno sembrare stupido, naso grosso, bocca larga con labbra gonfie, collo assai corto e spalle che lo ingobbiscono": questa la descrizione del sultano Mehmed IV (1642-1693) tramandataci da Cornelio Magni in un suo libro del 1679 edito da Galeazzo Rosati (Parma). Un volume che il marchese Luca Paveri Fontana ha ritrovato nella biblioteca della sua splendida residenza di Caramello (alle porte di Castelsangiovanni) e che ha solleticato la sua curiosità di appassionato di storia. Ma chi era il Magni? Un viaggiatore italiano (Parma, 1638-1692) che s'imbarcò nel 1671 a Livorno su un vascello olandese diretto a Smirne.

