Il punto sull’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina | cosa farà e dove

Il governo italiano ha annunciato ufficialmente cosa faranno e cosa non faranno gli agenti dell’ICE durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione mette fine a molte speculazioni e chiarisce i limiti delle operazioni statunitensi durante l’evento. Gli agenti non avranno un ruolo diretto nelle attività di sicurezza delle Olimpiadi, ma saranno presenti in alcune aree per compiti specifici legati all’immigrazione. La presenza dell’ICE non interferirà con la sicurezza dell’evento, garantendo che tutto si svolga senza intoppi.

Il governo italiano ha chiarito in modo formale cosa faranno – e soprattutto cosa non faranno – gli agenti statunitensi legati all' Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Dopo ore di polemiche, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha escluso qualsiasi attività operativa sul territorio nazionale. La presenza americana resterà infatti confinata a funzioni di supporto e coordinamento attraverso l' Homeland Security Investigations, il ramo investigativo dell'ICE. Cosa farà l'ICE in Italia. Matteo Piantedosi (Imagoeconomica). Piantedosi ha spiegato che eventuali unità statunitensi non avranno compiti di ordine pubblico, immigrazione o sicurezza esterna, ambiti che restano di esclusiva competenza delle forze di polizia italiane.

