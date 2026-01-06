Nel 2025 oltre mille chiamate ai centri antiviolenza Giovedì il presidio in centro
Nel 2025, sono state registrate oltre mille chiamate ai centri antiviolenza, evidenziando l'importanza di continuare a sensibilizzare su questo tema. Giovedì alle 18, si terrà un presidio nel centro di Bergamo, durante il quale verranno presentati due nuovi cartelli che saranno installati in largo Rezzara e in piazzale Marconi, per rafforzare il messaggio di tutela e supporto alle vittime.
L'APPUNTAMENTO. Giovedì alle 18 saranno presentati i due cartelli che saranno posizionati in largo Rezzara e in piazzale Marconi a Bergamo.
