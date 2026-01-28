Il presidente Vinci conferma | Utile il testimone segreto Sentiremo ancora Goracci

Il presidente Vinci ha confermato che il testimone segreto rimane utile e che si continuerà a sentire Goracci. La commissione parlamentare sta indagando sulla morte di David Rossi, ma ancora non ha svelato chi abbia testimoniato sotto protezione. Durante l’audizione, il termine più usato è stato “incongruenze”, che sembra riassumere i dubbi ancora aperti sulla vicenda.

di Laura Valdesi SIENA " Incongruenze ". E’ la parola chiave al termine dell’audizione del testimone di cui la commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi non ha reso nota l’identità. Né lo farà dopo aver ascoltato ieri il suo racconto che ritiene importante e "utile" per ricostruire quanto avvenuto la sera in cui è volato dalla finestra. Oltre due ore, dalle 10.30 a poco prima delle 13, è durata l’audizione che ha valore testimoniale. E al termine della quale è stata anche acquisita documentazione fornita dalla persona sentita. Poi l’ufficio di presidenza ha deciso all’unanimità di ascoltare nuovamente l’ex avvocato della famiglia del manager della comunicazione di Banca Mps, morto il 6 marzo 2013. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il presidente Vinci conferma: "Utile il testimone segreto. Sentiremo ancora Goracci" Approfondimenti su David Rossi Regionali Veneto 2025, chi è Alberto Stefani il nuovo presidente che raccoglie il testimone di Luca Zaia. La formazione e il percorso politico Libro dei Fatti, il presidente dell'Accademia della Crusca: "Utile anche sul piano linguistico" Il Libro dei Fatti, pubblicato da Adnkronos, si presenta come uno strumento indispensabile per chi cerca informazioni affidabili e facilmente accessibili. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su David Rossi Argomenti discussi: Il presidente Vinci conferma: Utile il testimone segreto. Sentiremo ancora Goracci; All'ospedale di Reggio Emilia arriva il robot da Vinci Xi, la più avanzata piattaforma per la chirurgia robot-assistita; Il presidente del Fenerbahce conferma la partenza di Arda Guler. Il presidente Vinci conferma: Utile il testimone segreto. Sentiremo ancora GoracciSentita la persona di cui resta protetta l’identità: emerse incongruenze. Il 6 marzo all’Archivio di Stato illustrazione della relazione di metà mandato. lanazione.it Il Tar conferma la data del 1° febbraio per l’elezione del nuovo Presidente della ProvinciaAccolta l’istanza cautelare nel ricorso proposto da numerosi sindaci ed amministratori comunali difesi dagli Avvocati Pietro e Luigi Quinto ... leccenews24.it Frutta e Verdura Vinci Bareggio : 10 anni di qualità e territorio Insieme al presidente del Consiglio comunale Angelo Cozzi sono passata a salutare Frutta e Verdura Vinci in via 4 Novembre a Bareggio, che oggi festeggia 10 anni di attività. Un traguardo im - facebook.com facebook

