Il Libro dei Fatti, pubblicato da Adnkronos, si presenta come uno strumento indispensabile per chi cerca informazioni affidabili e facilmente accessibili. Ricco di dati e notizie provenienti da diversi ambiti, si rivela particolarmente utile per chi ha difficoltà a navigare in rete. Un supporto prezioso anche sul piano linguistico, conferma il presidente dell'Accademia della Crusca, sottolineando il valore di questa raccolta per un pubblico ampio e variegato.

© Iltempo.it - Libro dei Fatti, il presidente dell'Accademia della Crusca: "Utile anche sul piano linguistico"

Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - "Il Libro dei Fatti", pubblicato da Adnkronos, è "uno strumento utile, ricco di dati e di notizie in vari ambiti, facile da consultare e prezioso per coloro (e sono tanti) che hanno difficoltà a navigare in rete". E' il parere del professore Paolo D'Achille, presidente dell'Accademia della Crusca, la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il 'tesoro' della lingua italiana di Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca. D'Achille, ordinario di Linguistica Italiana all'Università degli Studi Roma Tre, ha ricevuto una delle prime copie dell'edizione 2025 del "Libro dei Fatti" - l'enciclopedia delle notizie che offre una chiave di lettura per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l'Italia nell'ultimo biennio - a nome del presidente del Gruppo Adnkronos, il Cavaliere del Lavoro Pippo Marra, nella storica sede della Crusca, nella Villa medicea di Castello a Firenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Libro dei Fatti, Tajani: "Con la riforma della Farnesina soluzioni efficaci a nuove sfide"

Leggi anche: La Banda della Magliana di Milano e il piano manageriale della Super Mamacita: rider della coca, turni, rimborsi e indennità, tutto sul libro mastro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Libro dei Fatti in dono al maestro Riccardo Muti; ’Crimini Felsina’, il premio. L’Accademia sceglie il noir; Roma, oggi all'Accademia Nazionale di San Luca presentazione del volume: Florin Stefan. Works 1984-2025 a cura di Antonello Tolve; Cacio e pepe con il burro, nasce l’Accademia della pasta per difendere le ricette dei cucina italiana.

Libro dei Fatti, il presidente dell'Accademia della Crusca: "Utile anche sul piano linguistico" - "Il Libro dei Fatti", pubblicato da Adnkronos, è "uno strumento utile, ricco di dati e di notizie in vari ambiti, facile da consultare e prezioso per coloro (e sono tanti ... lanuovasardegna.it