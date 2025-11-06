Michael | il primo trailer italiano ufficiale del film biografico su Michael Jackson
Indiscusso genio del pop, ma anche personaggio controverso e dalle tante ombre, Michael Jackson viene raccontato (in maniera troppo morbida, dicono alcuni) in un biopic diretto da Antoine Fuqua e interpretato da suo nipote Jaafar Jackson. Ecco il primo trailer italiano di Michael. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
