Michael | il primo trailer italiano ufficiale del film biografico su Michael Jackson

Comingsoon.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indiscusso genio del pop, ma anche personaggio controverso e dalle tante ombre, Michael Jackson viene raccontato (in maniera troppo morbida, dicono alcuni) in un biopic diretto da Antoine Fuqua e interpretato da suo nipote Jaafar Jackson. Ecco il primo trailer italiano di Michael. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

