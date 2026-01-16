La scuola che cresce Arriva il Polo Montessori | Più offerta formativa

L’Istituto Comprensivo Perugia 4, sotto la guida del professor PierPaolo Pellegrino, amplia la propria offerta educativa con l’apertura della scuola primaria ad indirizzo Montessori a partire dall’anno scolastico 2026/27. Questa iniziativa mira a offrire un percorso formativo più completo e diversificato, rispondendo alle esigenze delle famiglie e promuovendo un metodo educativo che favorisce l’autonomia e lo sviluppo armonioso dei giovani studenti.

L’Istituto Comprensivo Perugia 4, diretto dal professor PierPaolo Pellegrino, dall’anno scolastico 2627 arricchirà la sua offerta formativa con l’apertura della scuola primaria ad indirizzo Montessori. Questa nuova realtà garantirà una continuità del percorso educativo e formativo dei bambini dall’infanzia fino alla primaria realizzando il primo Polo Montessori statale 311 a Perugia. L’insegnante montessoriana Elisa Bigini chiarisce con le parole di Maria Montessori "la Casa dei bambini e le elementari Montessori non sono cose distinte, ma sono la stessa cosa, la continuazione dello stesso fatto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scuola che “cresce“. Arriva il Polo Montessori: "Più offerta formativa" Leggi anche: Ex istituto Toti, basta degrado: ecco la scuola privata bilingue: "Così cresce l’offerta formativa" Leggi anche: Professioni sanitarie, Giuliano (Ugl Salute): "Cresce l'offerta formativa, ma restano gravi squilibri" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La scuola che “cresce“. Arriva il Polo Montessori: Più offerta formativa; Tabelline senza fatica: i giochi di matematica che funzionano in classe; Starting Finance, la community dell'educazione finanziaria cresce: con Talkin Pills rafforza il polo su finanza, lavoro e orientamento; Hera pronta a crescere nell'idrico: mette nel mirino il polo Sostelia. La scuola che “cresce“. Arriva il Polo Montessori: "Più offerta formativa" - Il dirigente Pellegrino: "Lavoriamo sull’integrità e sul rispetto del bambino". msn.com

Il Ferrara cresce: siamo felicissimi di comunicarvi che dal prossimo anno scolastico la scuola amplierà la propria offerta formativa con il nuovo corso “Servizi culturali e dello spettacolo”, un percorso innovativo e in linea con i tempi, rivolto agli studenti interessa facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.