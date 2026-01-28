La scuola di Viareggio si prepara a cambiare volto. Il piano di dimensionamento ha portato all’accorpamento tra il liceo classico e scientifico e l’istituto Don Lazzeri Stagi con il Piaggia. Un’operazione che modifica la rete scolastica locale, creando nuove sfide e opportunità per studenti e insegnanti. La riforma entra nel vivo, promettendo un futuro diverso per l’istruzione in Versilia.

Scuola e piano dimensionamento: la Versilia cambia volto. Il riassetto della rete scolastica entra nel vivo e, come previsto, porta con sé cambiamenti strutturali destinati a segnare il futuro dell’istruzione in Versilia. A fare il punto della situazione è Marta Castagna, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca e Massa Carrara, che ha analizzato le tappe e le motivazioni dietro gli accorpamenti che coinvolgeranno alcuni degli istituti storici del litorale e dell’entroterra: il liceo classico Carducci storico istituto viareggino da settembre sarà accorpato al Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Piano di dimensionamento. Accorpati Classico-Scientifico e il Don Lazzeri Stagi col Piaggia

Il piano di dimensionamento scolastico, avviato dopo il commissariamento, passa ora nelle mani dei direttori degli Uffici scolastici regionali.

