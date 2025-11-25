A villa Butera Viaggio nell' arte la personale di Rossella Marino | un percorso visivo attraverso figure simboliche

Palermotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurata domenica 30 novembre 2025, la mostra personale dell'artista Rossella Marino, intitolata: "Viaggio nell'Arte". L'inaugurazione della mostra avrà inizio alle ore 10:00 e si terrà presso la sala FumagalliMartorana di villa Butera, dove rimarrà in esposizione e visitabile fino al 14. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

A villa Butera “Viaggio nell’arte”, la personale di Rossella Marino: un percorso visivo attraverso figure simboliche - Sarà inaugurata domenica 30 novembre 2025, la mostra personale dell’artista Rossella Marino, intitolata: “Viaggio nell’Arte”. Lo riporta mondopalermo.it

A villa Butera: "Viaggio nell'arte", la personale di Rossella Marino. Inaugurazione il 30 novembre 2025 - Pubblicato il 25 novembre 2025 • Comunicati , Cultura ... Segnala comune.bagheria.pa.it

villa butera viaggio nellPresentazione del libro "La Voce dell'Anima" di Giovanni Battista Barone a villa Butera. - Sarà presentato nella sala Fumagalli/Martorana di villa Butera, il volume di poesie di Giovanni Battista Barone dal titolo: ... Scrive comune.bagheria.pa.it

Cerca Video su questo argomento: Villa Butera Viaggio Nell