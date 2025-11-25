A villa Butera Viaggio nell' arte la personale di Rossella Marino | un percorso visivo attraverso figure simboliche

Sarà inaugurata domenica 30 novembre 2025, la mostra personale dell'artista Rossella Marino, intitolata: "Viaggio nell'Arte". L'inaugurazione della mostra avrà inizio alle ore 10:00 e si terrà presso la sala FumagalliMartorana di villa Butera, dove rimarrà in esposizione e visitabile fino al 14. 🔗 Leggi su Palermotoday.it