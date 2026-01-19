Napoli l’ora delle domande | mercato infortuni e responsabilità

Dopo la recente vittoria, il Napoli si trova ad affrontare diverse questioni aperte, tra cui il mercato, gli infortuni e le responsabilità. Cristian Stellini commenta la situazione, evidenziando i punti ancora da chiarire e le sfide future della squadra. Un momento di riflessione necessario per comprendere le prossime mosse e il percorso da seguire in un contesto complesso e in evoluzione.

La voce è quella di Cristian Stellini, subito dopo una vittoria che non cancella i misteri del Napoli. Ma il pensiero è chiaramente condiviso con Antonio Conte. «Occorrono nuovi acquisti», dice il vice allenatore, e il messaggio rimbalza forte in una stagione segnata da infortuni a raffica. Come scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli, l'ennesimo stop di Rrahmani e Politano ha riempito ulteriormente un'infermeria già affollata come un ospedale da campo. Le assenze si moltiplicano e aumentano i dubbi. Non è chiaro perché Elmas sia uscito portato via a braccia, né cosa abbia realmente fermato Neres nel momento migliore della sua stagione.

Napoli-Sassuolo 1-0, emergenza infortuni: ora i rinforzi

Napoli-Sassuolo si è conclusa con un 1-0, segnando una vittoria importante in un momento di emergenza infortuni per i partenopei. La squadra ha affrontato una sfida difficile, cercando di mantenere il passo in campionato e ridurre il divario con le inseguitrici. Ora, l’attenzione si concentra sui rinforzi necessari per rafforzare la rosa e sostenere il prosieguo della stagione.

Napoli, arriva l’annuncio sugli infortuni: il rischio ora è concreto

Il Napoli sta affrontando un momento difficile a causa di una lunga serie di infortuni che hanno colpito la rosa. Questa situazione sta influenzando negativamente le prestazioni della squadra e rappresenta una preoccupazione concreta per il tecnico Antonio Conte, che deve gestire un reparto spesso decimato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione infortuni dei partenopei.

