Dragusin Juve ritorno di fiamma per il difensore del Tottenham? Lui non resterebbe indifferente di fronte alla chiamata dei bianconeri | ultime

Dragusin Juve, il neo direttore sportivo conosce bene il difensore: un filo diretto che può beffare la concorrenza della Roma in caso di addii. L’insediamento di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo della Juventus non rappresenta solo un cambio al vertice dirigenziale, ma porta con sé un bagaglio di conoscenze e relazioni che potrebbero influenzare le prossime mosse di mercato. Tra i fascicoli sulla scrivania del dirigente riaffiora un nome che evoca ricordi importanti: Radu Dragusin. Il centrale rumeno non è un profilo qualunque per Ottolini, che fu tra gli artefici del suo arrivo a Torino quando il giocatore aveva appena 17 anni, intuendone per primo le potenzialità fisiche e tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

