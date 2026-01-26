Il Napoli ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia. La trattativa si inserisce nel contesto delle esigenze finanziarie del club andaluso, che deve fare cassa entro il 30 giugno. Juanlu è stato uno degli obiettivi del Napoli dalla scorsa estate, ma il trasferimento non si è concretizzato a causa di un accordo mancato tra le parti.

Juanlu Sanchez è uno degli obiettivi del Napoli dalla scorsa estate; il terzinoesterno destro del Siviglia non riuscì ad arrivare perché mancava l’accordo tra i due club. Ora gli azzurri ci stanno riprovando, dato il forte interesse anche di altri club. Come riportato dagli spagnoli di Abc: Una delle squadre che ha mostrato interesse a ingaggiare Juanlu per mesi è il Napoli. Il suo allenatore, Antonio Conte, sta spingendo per l’esterno del Siviglia. Ma al momento i club non sono d’accordo sulla formula, poiché il club spagnolo lo vorrebbe cedere a titolo definitivo. I partenopei hanno negoziato tutta l’estate per il giocatore, ma non c’è stato un accordo economico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Juanlu il Napoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il Siviglia deve far cassa entro il 30 giugno

Juanlu Sánchez alla Juve: il Siviglia apre al prestito?Il Siviglia ha aperto alla possibilità di un prestito di Juanlu Sánchez alla Juventus, offrendo così un'opportunità di rafforzamento per i bianconeri.

