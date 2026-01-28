Il mistero di Huang | chi è lo studente partito da Viterbo che stanno cercando tra le nostre montagne

La polizia e i carabinieri stanno cercando uno studente cinese di 28 anni scomparso da Viterbo da diversi giorni. Huang Peng era arrivato in Italia per studio, ma ora nessuno sa dove sia finito. Le ricerche si sono estese tra la città e le zone dell’Alto Adige, dove si pensa possa aver raggiunto. La famiglia in Cina è preoccupata e chiede che venga trovata al più presto. Intanto, le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire cosa sia successo.

C'è un mistero che collega la Cina, Viterbo e l'Alto Adige ed è la scomparsa di Huang Peng, studente 28enne di cui non si hanno più notizie da giorni. Originario della provincia di Sichuan, Peng lo scorso 19 gennaio ha lasciato il capoluogo della Tuscia diretto in provincia di Bolzano

