Il mare non riposa mai

Questa notte, alle quattro, un residente di Marina Serra ha deciso di portare qualcuno al mare. Sono saliti sulla scogliera mentre le onde si infrangevano con forza, creando uno spettacolo naturale sotto il cielo scuro. La tempesta in mare non si ferma mai, anche a quest’ora tarda. Una scena che ha attirato l’attenzione di chi passava di lì, affascinato dall’energia del mare in tempesta.

“Ti porto al mare alle 4 di notte, dove tutto dorme tranne le onde. Spettacolare vista del mare in tempesta di Marina Serra di notte”. Foto di Gianfranco De Giovanni di Corsano. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Reggio Calabria, città affacciata sul mare, rappresenta un confine tra terra e acqua.

