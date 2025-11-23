10 film ispirati al mago di oz che devi vedere
Il panorama delle produzioni che si sono ispirate al mondo di Il Mago di Oz è ricco di adattamenti, reinterpretazioni e opere che sovvertono i canoni originali. Dal prossimo film Wicked: For Good, che chiuderà la saga iniziata con il musical di Broadway, alle molteplici trasposizioni che hanno segnato la storia del cinema e dell’animazione, questa tematica continua a esercitare un fascino incredibile. Di seguito viene analizzato il contesto e le principali opere che si sono ispirate a questo universo, evidenziandone le caratteristiche più distintive e i personaggi coinvolti. l’influenza di Wicked e le sue ripercussioni nel cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
