Il lungo viaggio di Franco Battiato arriva a Como

Questa mattina è stato annunciato che il biopic su Franco Battiato, intitolato “Franco Battiato - Il lungo viaggio”, arriverà nelle sale di Como il 2, 3 e 4 febbraio 2026. Il film, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, sarà un evento speciale prodotto da Nexo Studios. La pellicola ripercorrerà la vita e la carriera del cantautore siciliano, attirando l’attenzione di fan e appassionati di musica italiana.

L’atteso biopic “Franco Battiato - Il lungo viaggio”, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il primo film dedicato a Franco Battiato, arriverà nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios. Il film è uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. L’elenco delle sale è disponibile insieme alle prevendite. Coprodotto da Rai Fiction - Casta Diva Pictures, “Franco Battiato. Il lungo viaggio” segue il percorso del giovane Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita, dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine.🔗 Leggi su Quicomo.it

