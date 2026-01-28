Questa mattina alla Rsa San Pietro si è tenuto il Giorno della Memoria, con un momento di ricordo dedicato a Carlo Prina. La cerimonia ha ricordato la sua storia, anche attraverso il libro della nipote che svela dettagli nascosti dietro l’

Il Giorno della Memoria alla Rsa San Pietro si celebra ricordando la storia di Carlo Prina, a cui è dedicata una via del quartiere. Domani sarà la nipote a parlarne, Laura Ambrosini (in foto), coautrice del libro “Mia cara sono nelle tue mani“, scritto dallo storico Pietro Arienti, ricostruendo la storia di Prina, oppositore politico monzese, dai ricordi di nonna Elena e dalle lettere del nonno. Appuntamento aperto alla città alle 16, nella sala polivalente della Rsa di viale Elvezia 4b a Monza. Residente a Monza in via Zucchi, sposato e con tre figli, Carlo Prina era reduce della Prima guerra mondiale, antifascista della prima ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il libro della nipote di Carlo Prina: "La verità su Fossoli nascosta nell’Armadio della Vergogna"

In occasione del Giorno della Memoria, vi invitiamo alla presentazione del Libro “Mia cara, sono nelle tue mani”, la vicenda di Carlo Prina, oppositore politico monzese, deceduto nell’eccidio di Fossoli il 12 luglio 1944. Giovedì 29 gennaio alle ore 16,00 - facebook.com facebook