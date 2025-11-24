Il film-concerto di Billie Eilish diretto insieme a James Cameron uscirà a marzo
Dopo la chiusura del tour Hit Me Hard and Soft, conclusosi ieri sera al Chase Center di San Francisco, Billie Eilish ha annunciato che il suo film-concerto arriverà nei cinema americani il 20 marzo 2026. Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), questo il titolo del lungometraggio, sarà distribuito da Paramount, in partnership con Darkroom Records, Interscope Films e Lightstorm Entertainment. James Cameron co-regista di Billie Eilish. A dirigerlo è la stessa popstar, con un co-regista d’eccezione: James Cameron ( Titanic, Avatar ). La sua società, la Lightstorm Entertainment, ha confermato già da tempo una collaborazione con Meta per i contenuti in 3D. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Billie Eilish, il film-concerto in 3D ‘Hit Me Hard and Soft: The Tour’ diretto con James Cameron uscirà a marzo. - facebook.com Vai su Facebook
Billie Eilish, il film-concerto in 3D diretto con James Cameron uscirà a marzo - «Non vedo l’ora che lo vediate», ha scritto la popstar annunciato la data di uscita di ‘Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)’ ... Da rollingstone.it
Hit Me Hard And Soft: il film concerto in 3D di James Cameron su Billie Eilish arriverà in primavera - Il film concerto di Billie Eilish, diretto da James Cameron, Hit Me Hard and Soft sarà distribuito da Paramount il 20 marzo 2026. cinefilos.it scrive
Billie Eilish annuncia il film concerto in 3D 'Hit Me Hard And Soft' - Uscirà il 20 marzo 2026 il film concerto in 3D tratto da 'Hit Me Hard And Soft: The Tour', l'esperienza live che Billie Eilish ha voluto trasformare in un vero evento cinematografico. Secondo music-news.com