Il figlio di Federica Torzullo resta coi nonni L'avvocato | Lettera del padre? Serve filtro servizi sociali

Il figlio di Federica Torzullo continuerà a vivere con i nonni materni. Il giudice ha deciso di mantenere questa soluzione, respingendo la richiesta del padre di ricevere una lettera dal bambino. Gli avvocati spiegano che serve un filtro dei servizi sociali prima di qualsiasi comunicazione. La vicenda, dopo settimane di tensioni, si conclude con una scelta che privilegia la tutela del minore.

Il figlio di Federica Torzullo resta con i nonni materni: questa la decisione del giudice. "Una lettera dal padre? Chiediamo filtri. Quella di Carlomagno è una verità di comodo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Federica Torzullo

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico fatto che ha coinvolto anche il suo bambino di 10 anni.

Federica Torzullo, nota come l’avvocato del bambino, sottolinea l’importanza del diritto alla difesa anche per chi commette reati gravi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Anguillara, raccolta fondi per il figlio di Federica Torzullo. Domani presso il Tribunale dei minori prima udienza per l'affidamento del piccolo; Federica Torzullo, la vita stravolta del figlio: c'è chi propone di allontanarlo da Anguillara. Portatelo via da qui; Femminicidio Federica Torzullo, le bugie di Claudio Carlomagno al figlio sulla scomparsa della madre; Federica Torzullo, il dramma del figlio di 10 anni. Parla l'esperto: Come farà a metabolizzare? Ecco cosa dovrebbero fare i servizi sociali.

Il figlio di Federica Torzullo resta coi nonni. L’avvocato: Lettera del padre? Serve filtro servizi socialiIl figlio di Federica Torzullo resta con i nonni materni: questa la decisione del giudice. Una lettera dal padre? Chiediamo filtri. Quella di Carlomagno è una verità di comodo. Resta con i nonni mat ... fanpage.it

Claudio Carlomagno, il figlio resta ai nonni: la decisione del tribunale dei miniori di Roma, esclusa l'ipotesi della comunitàL'affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno è stato dato ai nonni materni, gli unici in vita dopo il suicidio di quelli paterni. Lo ha deciso il tribunale ... ilmessaggero.it

Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com

Il tribunale dei minori di Roma valuta il futuro del figlio di Federica Torzullo. In discussione l’affidamento ai nonni materni o il collocamento in una casa famiglia. facebook