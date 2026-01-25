Federica Torzullo il dramma del figlio di 10 anni Il pedagogista | Ecco cosa devono fare i servizi sociali Serve un nuovo inizio

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico fatto che ha coinvolto anche il suo bambino di 10 anni. Dopo il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio, emergono richieste di intervento da parte dei servizi sociali. Un contesto che evidenzia la necessità di riforme e interventi tempestivi per proteggere le vittime e prevenire ulteriori tragedie.

Il giorno dopo il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo in carcere - e reo confesso - per il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, il primo pensiero va al figlio della coppia, che nel giro di pochi giorni si ritrova senza la sua mamma, senza i nonni e con il papà in prigione. All'Adnkronos Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del Cpp, Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, parla del dramma del bambino, che ha 10 anni e sta vedendo la sua vita completamente sconvolta. «Si tratta di una situazione assolutamente drammatica avvenuta in un paese molto piccolo, Anguillara. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo, i genitori del marito suicidi e quell’ultimo messaggio all’altro figlio: il dramma infinito di AnguillaraFederica Torzullo ha vissuto un dolore profondo, segnato dalla perdita dei genitori del marito, suicidi avvenuti ad Anguillara.

Claudio Carlomagno e i 10 giorni di silenzi e bugie sulla moglie Federica Torzullo: l’ultima cena, la valigia, il figlio di 10 anni portato dai nonniClaudio Carlomagno è stato al centro di un episodio che ha suscitato attenzione: dieci giorni di silenzi e discrepanze riguardo alla moglie Federica Torzullo, tra l'ultima cena, la valigia e il figlio di 10 anni affidato ai nonni.

