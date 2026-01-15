Il gatto con gli stivali | spettacolo teatrale per bambini a Penne con il teatro Stabile d’Abruzzo

Domenica 18 gennaio, al nuovo teatro comunale di Penne, si terrà lo spettacolo teatrale “Il gatto con gli stivali”, ispirato alla celebre favola di Perrault. L’evento, promosso dal Teatro Stabile d’Abruzzo, vede la partecipazione di Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti, con musiche di Paolo Capodacqua e regia di Mario Fracassi. Un’occasione per bambini e famiglie di vivere un momento di teatro e narrazione.

Andrà in scena, domenica 18 gennaio, nel nuovo teatro comunale di Penne, lo spettacolo teatrale "Il gatto con gli stivali", liberamente ispirato alla favola omonima di Perrault, con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti, musiche e canzoni di Paolo Capodacqua, regia di Mario Fracassi.

