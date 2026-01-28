Il farmaco salvavita per i gatti contro la FIP esiste per legge ma è ancora difficile reperirlo | cosa sta succedendo

Il farmaco salvavita per i gatti colpiti dalla FIP esiste ufficialmente, ma non è facile trovarlo. Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha confermato che il principio attivo GS-441524 è disponibile da gennaio, ma molti veterinari e proprietari di animali segnalano ancora difficoltà nel reperirlo. La legge garantisce l’accesso, ma la distribuzione rimane problematica.

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato è tornato a parlare in Aula del principio attivo GS-441524 per il trattamento della Peritonite Infettiva Felina, dichiarando che "risulta disponibile da gennaio". Ma doveva esserlo da ottobre e comunque ci sono ancora molti nodi da sciogliere, tanto sui costi alti quanto sul tipo di somministrazione. E le persone continuano a riferirsi al mercato nero pur di salvare la vita dei propri compagni felini.🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: Farmaci. L’Europa cambia le regole: per la sicurezza sanitaria arriva il Compra europeo; Gatti e FIP: torna disponibile in farmacia il farmaco salvavita GS-441524; Prescrizioni e farmaci, il decreto Pnrr riduce gli adempimenti per i medici. Ecco come; Treviglio, bambino malato fuori dal pre scuola: Da medico ho sentito una fitta al cuore.

Il farmaco salvavita introvabile: profitti bassi e zero sanzioni. Così il Depakin manca ancoraMilano – Non conosciamo questa procedura. Oppure: Non seguiamo questa procedura. Altra variante: Per attivare questa procedura servono licenze che noi non abbiamo. Tre farmacie, tre risposte ... ilgiorno.it

Il bimbo di tre anni è affetto da una patologia che richiede, in caso di emergenza, un farmaco salvavita. Il caso sollevato da Matilde Tura (Pd), consigliera comunale e dottoressa: “Non ci volevo credere” facebook

Emergenza carcinoma ovarico: una petizione per accelerare l’approvazione di farmaci salvavita x.com