Nuovo difensore Milan | tra Gatti e Coppola spunta … ‘Mister X’ Cosa sta succedendo
In fase di mercato invernale, il Milan monitora diverse opzioni per rinforzare la difesa. Oltre a Federico Gatti e Diego Coppola, tra i nomi sul tavolo di Igli Tare, direttore sportivo rossonero, emerge anche un possibile candidato mister X. La situazione evidenzia l’attenzione del club verso soluzioni diverse e la volontà di valutare attentamente le opportunità disponibili sul mercato.
Federico Gatti (Juventus) e Diego Coppola (Brighton) non sono gli unici nomi di difensori sul taccuino di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, in questa fase del calciomercato invernale. Alla fine potrebbe spuntarla un. terzo incomodo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
