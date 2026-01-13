Nuovo difensore Milan | tra Gatti e Coppola spunta … ‘Mister X’ Cosa sta succedendo

In fase di mercato invernale, il Milan monitora diverse opzioni per rinforzare la difesa. Oltre a Federico Gatti e Diego Coppola, tra i nomi sul tavolo di Igli Tare, direttore sportivo rossonero, emerge anche un possibile candidato mister X. La situazione evidenzia l’attenzione del club verso soluzioni diverse e la volontà di valutare attentamente le opportunità disponibili sul mercato.

Il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per Gatti a fine mercato - Il profilo di Federico Gatti potrebbe rispondere all'identikit del difensore che fa al caso del Milan di Massimiliano Allegri, essendo lo juventino uno dei pupilli del tecnico rossonero. milannews.it

Il Milan vuole Federico Gatti per rinforzare la difesa e valuta alternative - Massimiliano Allegri e le strategie del Milan per potenziare la difesa: tra prime scelte e alternative mirate. notiziemilan.it

Udinese, si lavora per un nuovo difensore https://www.calciostyle.it/calciomercato/udinese-si-lavora-per-un-nuovo-difensorefsp_sid=1891402 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

L'Al-Hilal ha scelto il suo nuovo difensore centrale: arriva dalla Serie A, ma non dall'Inter x.com

