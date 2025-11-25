Arriva il Natale alla Casa Bianca | Melania Trump accoglie l' abete gigante
La residenza presidenziale statunitense si è vestita a festa. Melania Trump ha accolto l'arrivo dell'albero ufficiale delle celebrazioni, un maestoso abete bianco alto 18 metri e mezzo, proveniente dalla fattoria Korson's Tree Farms nel Michigan. L'abete, trasportato su una carrozza trainata da due cavalli Clydesdale di nome Logan e Ben, è arrivato al North Portico tra sorrisi e applausi. Melania, avvolta in un cappotto color crema e guanti rosso scuro, ha posato accanto alla carrozza e ringraziato i conducenti, vestiti con cilindro e abiti tradizionali. "È un albero bellissimo", ha commentato la First Lady. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
