Il Disastro dello Space Shuttle Challenger

Il 28 gennaio 1986, alle 11 del mattino, il mondo assisteva a una tragedia che avrebbe segnato la storia dello spazio. Il razzo Challenger esplose pochi minuti dopo il decollo, causando la morte di tutti i sette membri dell’equipaggio. La strage suscitò shock e dolore in tutto il pianeta, portando a un’analisi approfondita di ciò che era andato storto.

correva l'anno 1986 e il giorno 28 Gennaio alle ore 11.39 ora locale, al Kennedy Space Center in Florida, avvenne il disastro della Missione STS-51-L (25^missione del programma STS 10° volo del Challenger), dove a 73 secondi di volo persero la vita 7 persone, di cui 6 astronauti e 1 insegnante Comandante: Dick Scobee. Pilota: Michael John Smith. Specialista di missione: Ellison Onizuka, Ronald McNair. Specialista di carico: Gregory Jarvis. Prima Insegnante in un programma spaziale: Christa McAuliffe. Cosa portò alla distruzione dello Space Shuttle Challenger?. Challenger, 40 anni fa la tragedia: 73 secondi di volo, poi l'esplosione dello Shuttle davanti alle telecamere Il 28 gennaio 1986, milioni di persone in tutto il mondo hanno visto l'esplosione dello Space Shuttle Challenger, appena 73 secondi dopo il decollo. La tragedia dello Shuttle, 40 anni dal primo grande incidente della NASA: la cronaca di quei 73 secondi Quaranta anni fa, il 28 gennaio 1986, l'incubo si ripeté per la NASA. Disastro dello Space Shuttle Challenger 28 January 1986 Space Shuttle Challenger: la storia di un disastro che ha cambiato la NASA; La tragedia dello Shuttle Challenger 40 anni fa: che cosa accadde in quei 73 secondi di volo; 73 secondi al disastro, la tragedia del Challenger 40 anni fa. Questo è lo Space Shuttle Challenger. Sta per partire e uno degli ingegneri sa che avverrà una catastrofe: sa che il razzo sta per esplodere il volo e dalla sera prima prova a fermare il lancio. Era il 28 gennaio 1986. Sono passati 40 anni da

