Challenger 40 anni fa la tragedia | 73 secondi di volo poi l’esplosione dello Shuttle davanti alle telecamere

Il 28 gennaio 1986, milioni di persone in tutto il mondo hanno visto l’esplosione dello Space Shuttle Challenger, appena 73 secondi dopo il decollo. Quel giorno, il sogno di andare nello spazio si è trasformato in una scena terribile, con l’incidente che ha costato la vita a sette astronauti. La tragedia ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’esplorazione spaziale.

Il 28 gennaio 1986 è una data rimasta scolpita nella memoria collettiva come il giorno in cui il sogno dello spazio si infranse in diretta mondiale. Sono passati esattamente quarant’anni da quel martedì mattina a Cape Canaveral, quando lo Space Shuttle Challenger si sbriciolò nel cielo della Florida appena 73 secondi dopo l’accensione dei motori. Non fu solo un fallimento tecnologico, ma un trauma generazionale: milioni di studenti americani erano sintonizzati dalle loro aule per seguire un evento senza precedenti. Quella missione, chiamata STS-51-L, non era un volo come gli altri. Tra i sette membri dell’equipaggio c’era Christa McAuliffe, un’insegnante di storia delle scuole superiori del New Hampshire. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Quaranta anni fa, il 28 gennaio 1986, l’incubo si ripeté per la NASA.

