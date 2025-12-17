Un grande ritorno in Irpinia Ghemon ospite ad Atripalda per Giovani in Biblioteca
Il rapper Ghemon torna in Irpinia per un evento speciale. Sabato 20 dicembre alle 18:30, sarà ospite ad Atripalda presso la Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” per l'iniziativa
Sabato 20 dicembre, alle ore 18:30, presso la Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” di Atripalda (P.zza Sparavigna n.1), si terrà l’importante appuntamento: “Dialogo con Ghemon” (Gianluca Picariello), tra i più riconosciuti protagonisti della scena culturale italiana contemporanea, nativo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ghemon CampoConi Avellino
