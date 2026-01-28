A Caserta, cittadini e istituzioni lavorano insieme per rafforzare la prevenzione e l’assicurazione sanitaria. Sono due strumenti che si integrano per proteggere la salute delle persone e alleggerire il peso sul sistema sanitario. Le campagne di sensibilizzazione aumentano, mentre le polizze assicurative si diffondono tra chi vuole una copertura più completa. La sfida è convincere più persone a investire nella prevenzione, che si rivela spesso più efficace e meno costosa.

Tempo di lettura: 2 minuti Prevenzione e assicurazione come strumenti complementari per tutelare la salute delle persone e la sostenibilità del sistema sanitario. È questo il filo conduttore del convegno “Prevenzione e assicurazione, due facce della stessa protezione”, in programma per sabato 31 gennaio nell’ Archivio di Stato di Caserta. L’iniziativa è promossa da “ Berrino – servizi assicurativi e finanziari ”, realtà storica attiva con sede a Caserta. L’incontro mette al centro un tema sempre più attuale: il ruolo della prevenzione nel ridurre l’incidenza delle patologie, abbattere la mortalità e contenere i costi delle cure, soprattutto in un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle malattie croniche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caserta, prevenzione e assicurazione: due facce della stessa protezione

