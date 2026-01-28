Coppa Italia un grande Como batte in rimonta la Fiorentina 3-1 e vola ai quarti

La partita di Coppa Italia tra Como e Fiorentina si è conclusa con una vittoria importante per i lombardi. Il Como ha rimontato e ha battuto 3-1 i viola, conquistando così il passaggio ai quarti di finale, dove incontrerà il Napoli. Dopo 40 anni, il club di Como torna a giocarsi un ruolo di rilievo in questa competizione.

Firenze, 27 gennaio – Il Como scrive un'altra pagina della sua storia e, dopo 40 anni, torna ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. I lariani hanno infatti espugnato il Franchi battendo in rimonta la Fiorentina 3-1. Un risultato che premia con pieno merito la formazione di Fabregas, brava ad attutire il colpo del vantaggio viola firmato da Piccoli al 7' e a pareggiare i conti al 20' con la rete di Sergi Roberto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Preludio al vero e proprio cambio di passo dei lariani, arrivato nella ripresa, quando la Fiorentina – dopo un primo tempo ordinato e intenso – ha perso un po' le distanze in campo e si è disunita, prestando il fianco alle giocate della formazione ospite, che al 60' ha messo la freccia del sorpasso grazie a Nico Paz per poi mettere definitivamente in cassaforte il passaggio del turno con il ritorno al gol – in pieno recupero – di Alvaro Morata.

